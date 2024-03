Η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Σαουδικής Αραβίας (SAFF) άρχισε επίσημα την εκστρατεία της για τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2034.

Μετά την ανακοίνωση της πρόθεσης της Σαουδικής Αραβίας να υποβάλει προσφορά τον περασμένο Οκτώβριο, η Ομοσπονδία της ξεκίνησε την εκστρατεία της που περιλαμβάνει την αποκάλυψη του λογότυπου προσφοράς και της επίσημης ιστοσελίδας της.

Η προσπάθειά τους επιδιώκει να τονίσει την ταχεία ανάπτυξης της Σαουδικής Αραβίας στον ποδοσφαιρικό πλανήτη και να πείσει και τους πιο… δύσπιστους. «Το να πούμε την ποδοσφαιρική μας ιστορία στον κόσμο είναι τεράστιας σημασίας. Μαζί. είναι η τέλεια, αλλά απλούστερη περιγραφή της προσέγγισής μας και ελπίζουμε να φιλοξενήσουμε το τουρνουά σε 10 χρόνια.

Η υποβολή προσφοράς για τη διοργάνωση ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου γίνεται δυνατή μόνο από την ταχεία μεταμόρφωση που απολαμβάνει η χώρα. Έχουμε σημειώσει άνευ προηγουμένου πρόοδο τόσο στο ανδρικό όσο και στο γυναικείο ποδόσφαιρο και η προσφορά μας είναι μια ανοιχτή πρόσκληση προς τον κόσμο να συμμετάσχει μαζί μας σε αυτό το συναρπαστικό ταξίδι» τόνισε ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Γιασέρ Αλ Μισεχάλ.

Η Σαουδική Αραβία επιβεβαιώθηκε ως η μοναδική υποψήφια για να φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο ανδρών του 2034 τον Οκτώβριο, αφού η Αυστραλία αποφάσισε να μην υποβάλει προσφορά.

