Σύμφωνα με ρεπορτάζ από τη Βραζιλία, ένας οπαδός έχασε τη ζωή του και ακόμη δώδεκα τραυματίστηκαν σε επεισόδια των οργανωμένων φιλάθλων μεταξύ Παλμέιρας και Κρουζέιρο στο Σάο Πάολο.

Τραγικά ήταν τα όσα έγιναν τις πρωινές ώρες της Κυριακής (27/10) στο Σάο Πάολο, όταν οι οργανωμένοι οπαδοί της Παλμέιρας και της Κρουζέιρο συγκρούστηκαν με τραγικό απολογισμό τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό άλλων δώδεκα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ από τη Βραζιλία, τα λεωφορεία που μετέφεραν τους οπαδούς της Κρουζέιρο (μετά το ματς με την Ατλέτικο Παραναένσε) ανακόπηκαν από τους οργανωμένους της Παλμέιρας, με το ένα να πυρπολείται και το άλλο να δέχεται επίθεση, με τα παράθυρα να σπάνε από ρίψη διαφόρων αντικειμένων.

Η Πυροσβεστική κλήθηκε αμέσως στο σημείο, με τους τραυματίες να διακομίζονται στο νοσοκομείο. Μάλιστα, ο άτυχος οπαδός που έχασε τη ζωή του, φέρεται να κάηκε μέχρι θανάτου από τις φλόγες, ενώ δύο άτομα έφεραν τραύματα από πυροβολισμούς.

Mancha Verde, the main ultra group of Palmeiras, set fire to the bus of Máfia Azul, the main ultra group of Cruzeiro, who were returning from Curitiba after last night's game against Athletico.



Several Cruzeiro fans were injured, as they were brutally beaten and burned. pic.twitter.com/nqFyINGK59