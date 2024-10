H Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε την επιστροφή του Ερβέ Ρενάρ, λίγα εικοσιτετράωρα μετά την... κοστοβόρα απόλυση του Ρομπέρτο Μαντσίνι.

Σαν να μην πέρασε μία μέρα, ο Έρβε Ρενάρ επιστρέφει και πάλι στον πάγκο της Σαουδικής Αραβίας αντικαθιστώντας τον Ρομπέρτο Μαντσίνι, που απολύθηκε προσφάτως.

Ο Ρενάρ είχε αναλάβει τα ηνία της Σαουδικής Αραβίας από τον Ιούλιο του 2019 μέχρι τον Μάρτιο του 2023, πριν δεχθεί τη θέση του προπονητή της ομάδας γυναικών της Γαλλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών του 2023. Η μεγάλη επιστροφή του 56χρονου ανακοινώθηκε με ένα βίντεο από την Ομοσπονδία της χώρας, στο οποίο ο ίδιος υποστηρίζει ότι άφησε «ανοιχτές υποθέσεις» όταν αποχώρησε.

Ο γυρισμός του Ρενάρ έχει συνοδευτεί από ενθουσιασμό, καθώς ο κόσμος εδω και καιρό είχε ταχθεί κατά του Μαντσίνι που επί 1,5 χρόνο δεν είχε καταφέρει να καταγράψει με την ομάδα καμία επιτυχία. Η πρώτη αποστολή του 56χρονου ομοσπονδιακού είναι δύο κρίσιμοι εκτός έδρας αγώνες στον τρίτο γύρο των προκριματικών της AFC για το Μουντιάλ 2026.

Ανάμεσα στους πιθανούς αντικαταστάτες του Ιταλού προπονητή βρισκόταν και ο Ραζβάν Λουτσέσκου, ωστόσο οι ιθύνοντες προτίμησαν τον Γάλλο, που πρόκειται να αναλάβει ένα πολύ δύσκολο έργο.

