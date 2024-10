Αρκετά δυσμενής είναι η θέση του Ρομπέρτο Μαντσίνι, καθώς η Ομοσπονδία της Σαουδικής Αραβίας είναι απογοητευμένη από τα αποτελέσματα της εθνικής, την ώρα που ο Ιταλός προπονητής έχει... ανοίξει πόλεμο και με τους φιλάθλους.

Η εθνική ομάδα της Σαουδικής Αραβίας συνέχισε την απογοητευτική της πορεία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, μετά το 0-0 με το Μπαχρέιν. Ο προπονητής Ρομπέρτο Μαντσίνι ζήτησε από τους παίκτες του να αναλάβουν την ευθύνη για τις κακές εμφανίσεις τους, πράγμα που ξεσήκωσε «θύελλα» αντιδράσεων.

Μετά τη συγκεκριμένη ισοπαλία, η Σαουδική Αραβία βρίσκεται στην τρίτη θέση του 3ου γκρουπ, έχοντας πέντε βαθμούς, ισοβαθμώντας με την Αυστραλία και το Μπαχρέιν. Ο Ιταλός ομοσπονδιακός παραδέχθηκε ότι η ομάδα του άξιζε να κερδίσει, αλλά το πρόβλημα είναι η αδυναμία της στη δημιουργία. Παρά τον οχετό αρνητικών σχολίων που έχει δεχθεί, ο ίδιος φάνηκε αισιόδοξος ότι δεν πρόκειται να απολυθεί.

Ο ίδιος έριξε ακόμα περισσότερο λάδι στη φωτιά, όταν ξέσπασε κατά των θεατών στην προηγούμενη αναμέτρηση, με το σχετικό βίντεο να κάνει το γύρο του διαδικτύου.

Roberto Mancini finding things difficult in Saudi Arabia - he shouted at the crowd to f*** off….. pic.twitter.com/a53jp8STEp

Ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Γιασέρ Αλ Μισεχάλ, απέφυγε να σχολιάσει τη θέση του Μαντσίνι, αναφέροντας ότι οι αποφάσεις θα ληφθούν μετά από μία ψύχραιμη εξέταση της κατάστασης. Έπονται κρίσιμοι αγώνες με την Αυστραλία και την Ινδονησία τον Νοέμβριο, την ώρα που οι φίλαθλοι ξεσηκώνονται κατά του Ιταλού προπονητή, ζητώντας την άμεση απομάκρυνσή του.

Εάν οι Σαουδάραβες αποφασίσουν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους με τον 59χρονο, θα πρέπει να τού καταβάλουν το ποσό των 30 εκατ. ευρώ, ως αποζημίωση.

❌😳 Saudi Arabia could sack Roberto Mancini 🇸🇦



• Poor results

• Fights with the press

• Arguments with fans



The federation is furious. ⌛️



📰 Repubblica

📸 @Sirshargi pic.twitter.com/ZadyESvl4J