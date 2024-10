Η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ ετοιμάζει ένα ιδιαίτερο τελετουργικό προκειμένου να τιμήσει τη μνήμη του αδικοχαμένου Τζορτζ Μπάλντοκ, πριν την αναμέτρηση με την Στόουκ για την Championship.

Ο τραγικός χαμός του Τζορτζ Μπάλντοκ δεν συντάραξε μόνο το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά και τις ομάδες του Νησιού. Η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, με την οποία ο 31χρονος είχε αγωνιστεί για σχεδόν επτά χρόνια πρόκειται να παίξει για πρώτη φορά στο γήπεδό της, μετά το θάνατο του πρώην παίκτη της.

Ο σύλλογος της Championship, υποδέχεται τη Στόουκ για τη 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος (26/10), επομένως έχει προετοιμάσει ένα ιδιαίτερο τελετουργικό για να τιμήσει τη μνήμη του αδικοχαμένου ποδοσφαιριστή της.

Πιο συγκεκριμένα, έχει καλέσει τον κόσμο της να προσέλθει νωρίτερα από τη σέντρα στο γήπεδο, ώστε να ακολουθήσει μία τελετή που θα κορυφωθεί με ενός λεπτού σιγή.

A heartfelt tribute to George Baldock will take place before tomorrow’s match, starting at 2:50pm and leading into a minute’s silence just before kick-off.



Please be seated by 2:45pm as we come together to honour his memory. pic.twitter.com/3Y72p2f59f