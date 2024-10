Ο Τζιάνι Ινφαντίνο έκανε γνωστό ότι το πρώτο ματς του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων θα διεξαχθεί με οικοδέσποινα την Ίντερ Μαϊάμι, η οποία έχει εξασφαλίσει την παρουσία της στο τουρνουά του 2025.

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, ανακοίνωσε ότι η Ίντερ Μαϊάμι των Μέσι και Σουάρες, έχει εξασφαλίσει την παρουσία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων του 2025. Ο ίδιος δήλωσε ότι η ομάδα αξίζει να συμμετάσχει στο τουρνουά λόγω της εξαιρετικής της απόδοσης αυτή τη χρονιά, με τους άλλοτε συμπαίκτες στην Μπαρτσελόνα να αποδεικνύουν σε κάθε ματς πως η ηλικία είναι απλά ένα νούμερο.

Η Ίντερ θα φλοξενήσει τον εναρκτήριο αγώνα του νέου τουρνουά στο «Hard Rock Stadium» στη Φλόριντα, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο Ινφαντίνο. Οι παίκτες του Γκεράρδο Μαρτίνο έχουν ήδη κατακτήσει το Supporters' Shield, μέσω του οποίου κέρδισαν και το εισιτήριο για τη διοργάνωση, ενώ ολοκλήρωσαν την κανονική διάρκεια του MLS όντες στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα της λίγκας τους.

Η FIFA επέλεξε την Ίντερ Μαϊάμι του Ντέιβιντ Μπέκαμ, μετά από μια εξαιρετική χρονιά, με τον Μέσι να σκοράρει 20 γκολ και 16 ασίστ σε 19 αγώνες, αλλά και τον Ουρουγουανό επιθετικό Λουίς Σουάρες να σημειώνει ισάριθμα τέρματα.

Η μοναδική ομάδα που απομένει μέχρι να συμπληρωθεί ο πίνακας των συμμετεχόντων είναι ο νικητής του Κόπα Λιμπερταδόρες του 2024.

FIFA announce that Inter Miami will play in next summer's Club World Cup after winning the MLS Supporters Shield 🏆🌎🎟️ pic.twitter.com/thPgBmrdau