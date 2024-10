Η Σέφιλντ Γουένσντεϊ άφησε στην άκρη την αντιπαλότητά της με τη Γιουνάιτεντ και τήρησε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ πριν το παιχνίδι της κόντρα στην Μπέρνλι.

Κάθε αντιπαλότητα ωχριά μπροστά στον χαμό ενός ανθρώπου, ειδικά όταν έρχεται τόσο ξαφνικά και άδικα, όπως αυτός του Τζορτζ Μπάλντοκ. Σε μια σπουδαία κίνηση, η Σέφιλντ Γουένσντεϊ αγνόησε το ποδοσφαιρικό «μίσος» που υπάρχει μεταξύ εκείνης και της Γιουνάιτεντ και τίμησε τη μνήμη του 31χρονου Έλληνα. Στο «Χίλσμπορο» τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή πριν τη σέντρα της αναμέτρησης κόντρα στην Μπέρνλι για την Championship, με την εικόνα του Μπάλντοκ να παίζει στα μάτριξ το γηπέδο και τους οπαδούς της Γουένστντεϊ να χειροκροτούν θερμά για χάρη του.

Sheffield Wednesday pays tribute to the late former Sheffield United defender George Baldock with a minutes applause pic.twitter.com/8ggp79Ccxs