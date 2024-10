Κρατώντας πανό στη μνήμη του αδικοχαμένου Τζορτζ Μπάλντοκ φωτογραφήθηκαν οι οπαδοί της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ στο δρόμο προς το «Έλαντ Ρόουντ» για την αποψινή αναμέτρηση με τη Λιντς (18/10, 22:00).

Οι οπαδοί της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ δεν ξεχνούν τον Τζορτζ Μπάλντοκ, ο οποίος έφυγε τόσο ξαφνικά από τη ζωή και δεν βρίσκεται πλέον ανάμεσά μας.

Στο δρόμο τους για το «Έλαντ Ρόουντ», ενόψει της αποψινής αναμέτρησης με τη Λιντς για την Championship, οι φίλαθλοι των Λεπίδων φωτογραφήθηκαν κρατώντας ένα πανό, όπου απεικονίζεται ο πάντα χαμογελαστός Μπάλντοκ με τη φανέλα της Σέφιλντ και της Εθνικής Ελλάδας.

Sheffield United fans with a George Baldock flag on their way to Leeds tonight. Respect. 👏 pic.twitter.com/HNmdz9MMMY

Μάλιστα, πριν τη σέντρα στην αναμέτρηση αναμένεται να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή και θα κατατεθούν λουλούδια ως φόρος τιμής στον αδικοχαμένο ποδοσφαιριστή, ενώ οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων θα αγωνιστούν με μαύρα περιβραχιόνια.

Tonight at Elland Road, we’ll be honouring the memory of George Baldock.



Both teams will wear black armbands, and a minute's silence will be observed to pay our respects. Representatives from both clubs will also lay flowers as a tribute. ❤️ pic.twitter.com/sZr1QnJfdu