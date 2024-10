Ο Λιονέλ Μέσι κατέκτησε το Supporters' Shield με την Ίντερ Μαϊάμι, φτάνοντας τα 46 τρόπαια, περισσότερα από οποιονδήποτε άλλον στην ιστορία του αθλήματος.

Το δίδυμο Μέσι και Σουάρες ηγήθηκε στη νίκη της Ίντερ Μαϊάμι στο MLS Supporters' Shield, επικρατώντας των Colombus Crew με 3-2 σε έναν συναρπαστικό αγώνα. Πρόκειται για το δεύτερο τίτλο που κατακτά η ομάδα του Ντέιβιντ Μπέκαμ, μετά το Leagues Cup το 2023. Το ματς ήταν αμφίρροπο με πολλές ευκαιρίες εκατέρωθεν, ωστόσο οι άλλοτε συμπαίκτες στη Μπαρτσελόνα βρήκαν τον τρόπο να το... καθαρίσουν.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ βρήκε δίχτυα στο 45ο λεπτό, για το 0-1, ενώ λίγο πριν το τελευταίο σφύριγμα του πρώτου μέρους (45+5') διεύρυνε το προβάδισμα της ομάδας του Μαϊάμι, σκοράροντας για το 0-2. Ο Λουίς Σουάρες πήρε τη σκυτάλη στο 48', για το 0-3 και παρά το ότι οι αντίπαλοι μείωσαν, οι παίκτες του Χεράρδο Μαρτίνο δεν λύγισαν εξασφαλίζοντας τη νίκη στο θεσμό. Mετά από αυτό το αποτέλεσμα, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο της συμμετοχής της Ίντερ και στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων του 2025.

«Είμαι χαρούμενος, χαρούμενος για αυτή την ομάδα. Η αλήθεια είναι ότι το είπαμε στην αρχή της χρονιάς ότι θα παλεύαμε για αυτό το τρόπαιο επειδή έχουμε τους παίκτες και την ποιότητα να το κερδίσουμε. Πετύχαμε τον πρώτο στόχο και τώρα πρέπει να σκεφτούμε τι θα κυνηγήσουμε στη συνέχεια», είπε ο 37 στις δηλώσεις που παραχώρησε μετά το ματς.

Ο Λιονέλ Μέσι έφτασε τους 46 τίτλους, περισσότερους από οποιονδήποτε άλλον και έγραψε ιστορία, αφήνοντας πίσω του τους Ντάνι Άλβες (44), αλλά και τους Κριστιάνο Ρονάλντο και Καρίμ Μπενζεμά που είναι στους 35.

