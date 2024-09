Ο πρώην τερματοφύλακας της Άρσεναλ και της εθνικής Γερμανίας, Γενς Λέμαν, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 135.000 ευρώ, επειδή προκάλεσε ζημιά στο γκαράζ του γείτονά του με το... αλυσοπρίονο.

Σε νέους μπελάδες μπήκε ο Γενς Λέμαν, λίγες αφότου πιάστηκε να οδηγεί μεθυσμένος σε δρόμο του Μονάχου.



Αυτή τη φορά, πρώην τερματοφύλακας της Άρσεναλ και της εθνικής Γερμανίας είδε να του επιβάλλεται από το δικαστήριο της γενέτειράς του πρόστιμο ύψους 135.000 ευρώ για μία υπόθεση του 2022.

Πιο συγκεκριμένα, πριν από δύο χρόνια ο Λέμαν είχε προκαλέσει μεγάλη ζημιά στο γκαράζ του γείτονά του στο Στάρνμπεργκ χρησιμοποιώντας αλυσοπρίονο. Η ποινή που του είχε επιβληθεί τότε ήταν 420.000 ευρώ, αλλά αισίως μειώθηκε μετά από σχετική έφεση.

