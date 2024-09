Μία ιδιαίτερη συνθήκη έχει δημιουργηθεί μεταξύ Άντι Κάρολ και Μπορντό, καθώς ο Άγγλος επιθετικός πληρώνεται από την ομάδα, αλλά επίσης... πληρώνει για να παίζει!

Ο Άντι Κάρολ πρόσφατα άφησε την Αμιέν της Ligue 2 και εντάχθηκε στο δυναμικό της Μπορντό που αγωνίζεται στην 4η κατηγορία της Γαλλίας!

Ο Άγγλος πρώην επιθετικός των Λίβερπουλ και Νιούκαστλ, μεταξύ άλλων, έχει ήδη πρωταγωνιστήσει για τους Γιρονδίνους σκοράροντας δις στο ντεμπούτο του και χαρίζοντας τον βαθμό της ισοπαλίας στην ομάδα του.

Είναι ένα από τα... βαριά ονόματα που στα 35 του αποφάσισε να συνδράμει στην προσπάθεια της διαλυμένης Μπορντό να επιστρέψει στις μεγαλύτερες κατηγορίες. Ο άλλοτε πιο ακριβοπληρωμένος Βρετανός ποδοσφαιριστής, πλέον βάζει λεφτά από την τσέπη του για να παίζει, όπως αποκάλυψε σε πρόσφατες δηλώσεις του.

Συγκεκριμένα, στη Μπορντό λαμβάνει 3.500 ευρώ το μήνα, λεφτά τα οποία δεν του φτάνουν για να ζήσει στην πόλη:

«Για να πω την αλήθεια, μου κοστίζει ακόμη και χρήματα για να έρθω να παίξω για την Μπορντό, αλλά παίζω ποδόσφαιρο και είμαι απλά χαρούμενος που παίζω. Θέλω να είμαι κομμάτι της ιστορίας αυτής της ομάδας, δεν ήταν θέμα χρημάτων. Στην καριέρα μου, ποτέ δεν ήταν θέμα το χρήμα», δήλωσε ο Άγγλος.

