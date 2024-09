Πολύ κοντά στην Μπορντό της 4ης κατηγορίας της Γαλλίας βρίσκεται ο Άντι Κάρολ, με σκοπό να βοηθήσει τους Γιρονδίνους στο νέο τους ξεκίνημα μετά τη διάλυση.

Στο άκουσμα του ονόματος του Άντι Κάρολ, πολλοί θα αναρωτιούνταν εάν ακόμη αγωνίζεται επαγγελματικά. Κι όμως, ο 35χρονος πλέον επιθετικός, έχει αφήσει πίσω του το «Νησί» και αγωνίζεται εδώ και έναν χρόνο στη γαλλική Αμιάν, της δεύτερης κατηγορίας.

Τώρα, ετοιμάζεται για μία νέα πρόκληση, καθώς ο άλλοτε ποδοσφαιριστής των Νιουκάστλ και Λίβερπουλ - μεταξύ πολλών άλλων- θα κάνει... ελεύθερη πτώση στην 4η τη τάξει κατηγορία της Γαλλίας, για λογαριασμό της Μπορντό.

Οι Γιρονδίνοι έφτασαν στη διάλυση τον περασμένο Ιούλιο, μετά από 87 χρόνια που λογιζόταν ως επαγγελματική ομάδα. Ο ιστορικός σύλλογος των έξι πρωταθλημάτων είχε υπέρογκα χρέη, γεγονός που την έφερε στο χείλος του γκρεμού, από όπου και έπεσε.

Η φετινή σεζόν τη βρίσκει στην 4η κατηγορία και έχουν ξεκινήσει με δύο ισοπαλίες και μία ήττα. Ο Άντι Κάρολ βρίσκεται πολύ κοντά στη μετακίνησή του στην Μπορντό, προκειμένου να τη βοηθήσει στη νέα της αρχή.

🚨 Andy Carroll will leave Amiens to sign for Bordeaux in the fourth tier of French football. 🤯💙🤍



(Source: @RMCsport) pic.twitter.com/IQ1niVkI9B