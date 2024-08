Με ένα ανατριχιαστικό μήνυμα, ο Σβεν Γκόραν Έρικσον που μάχεται με τον καρκίνο παρέδωσε μηνύματα ζωής και αποχαιρέτησε τον κόσμο.

Συγκλονίζει ο Σβεν Γκόραν Έρικσον. Ο 75χρονος Σουηδός προπονητής με θητεία σε πολλές σημαντικές ομάδες, αλλά και στην εθνική ομάδα της Αγγλίας, αποκάλυψε τον περασμένο Γενάρη ότι μάχεται με τον καρκίνο και γνωστοποίησε ότι δεν του απομένει πολύς καιρός ζωής.

Ο Γκόραν Έρικσον θέλησε ξανά να μιλήσει ανοιχτά για την άνιση μάχη που δίνει με την ανίατη νόσο. Ο Σουηδός, γνωρίζοντας ότι πλέον έχει μερικούς μήνες ζωής ακόμα μπροστά του, αποχαιρέτησε τον κόσμο με ένα ανατριχιαστικό μήνυμα και παρέδωσε μαθήματα ζωής.

«Είχα μια καλή ζωή, ναι. Νομίζω ότι όλοι φοβόμαστε τη μέρα που θα τελειώσει η ζωή, όταν θα πεθάνουμε. Αλλά η ζωή έχει να κάνει και με τον θάνατο. Πρέπει να μάθεις να τον αποδέχεσαι για αυτό που είναι. Ας ελπίσουμε ότι στο τέλος, ο κόσμος θα πει ''Ναι, ήταν καλός άνθρωπος'', αλλά δεν θα το πουν όλοι αυτό. Ελπίζω ότι θα με θυμάστε ως έναν θετικό τύπο, που προσπαθούσε να κάνει ό, τι μπορούσε. Μην λυπάστε. Χαμογελάστε. Σας ευχαριστώ για όλα, προπονητές, παίκτες, το κοινό. Ήταν όλα φανταστικά. Φροντίστε τον εαυτό σας, φροντίστε τη ζωή σας και ζήστε την. Αντίο!», τόνισε ο Σβεν Γκόραν Έρικσον.

