Όπως μεταφέρει ο Βέλγος δημοσιογράφος, Σάσα Ταβολιέρι, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης, θέλει να αγοράσει τη Μόντσα της Ιταλίας.

Μετά τη Νότιγχαμ Φόρεστ και τη Ρίο Άβε, φαίνεται πως ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης, θέλει να αγοράσει ακόμα έναν σύλλογο από τα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης και αυτή είναι η Μόντσα.

Αυτό αναφέρει ο δημοσιογράφος Σάσα Ταβολιέρι, ο οποίος αναφέρει πως ο Έλληνας παράγοντας σκέφτεται να αγοράσει το κλαμπ της Serie A και μάλιστα έχει ξεκινήσει και συζητήσεις για αυτό το ενδεχόμενο.

🇬🇷 Evángelos Marinákis is considering buying AC #Monza ! 🇮🇹



⭐️ The Greek billionaire, already owner of #OlympiacosFC & #NFFC, is interested in the Italian club because of his ambition to create a constellation of clubs.



🗣️ Discussions exist between various parties.



⏳ More… pic.twitter.com/0Osb9E3sSa