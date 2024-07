Ο Σβεν Γκόραν Έρικσον ο οποίος «παλεύει» με τον καρκίνο έστειλε το δικό του μήνυμα στον Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ ενόψει του μεγάλου τελικού EURO 2024 ανάμεσα στην Αγγλία και την Ισπανία την Κυριακή (14/7, 22:00).

Μπορεί να δίνει την πιο δύσκολη μάχη της ζωής του, αυτή κόντρα στον καρκίνο, όμως ο Σβεν Γκόραν Έρικσον ο οποίος ήταν προπονητής της εθνικής Αγγλίας για πέντε χρόνια, από το 2001 έως το 2006, ακόμα «αναπνέει» για το ποδόσφαιρο. Ο Σουηδός ζήτησε από τον Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ να κατακτήσει το EURO 2024 για τον ίδιο, τον Σερ Μπόμπι Ρόμπσον αλλά και για ολόκληρη την Αγγλία.

Συγκεκριμένα ο Έρικσον δήλωσε στηνTelegraph: «Αγαπητέ Γκάρεθ, κάνε το για μένα, τον Σερ Μπόμπι και την Αγγλία» και συνέχισε λέγοντας πως ο τεχνικός των Τριών Λιονταριών έχει μάθει πολλά από τα λάθη των προηγούμενων: «Έχει μάθει από τα λάθη που κάναμε εμείς. Ειδικά από το νοητικό μπλοκάρισμα στη διαδικασία των πέναλτι και έφτασε πιο μακριά από οποιονδήποτε από εμάς».

Η Αγγλία θα «παλέψει» για να κάνει πραγματικότητα το «it's comming home» την Κυριακή απέναντι στην Ισπανία που θέλει να γίνει η πρώτη ομάδα με τέσσερα ευρωπαϊκά.

Sven-Goran Eriksson column: Dear Gareth – do it for me, Sir Bobby and England#TelegraphFootball #Euro2024📷https://t.co/zJKaskraCU