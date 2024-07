Λαμίν Γιαμάλ: Η εκδίκηση είναι πιάτο που τρώγεται κρύο

To Gazzetta σε συνεργασία με τα Goody's Burger House σας παρουσιάζουν καθημερινά τον Too Goody's To Be True παίκτη κάθε αγωνιστικής του Euro 2024.

Καλύτερα να μασάς Chicken Nuggets παρά να μιλάς! Πολύ... Goody's Burger House η εισαγωγή μας κι αιτία είναι ο Αντριέν Ραμπιό. Ο Γάλλος θέλησε να βάλει δύσκολα στον Λαμίν Γιαμάλ, αφού παραμονές του ημιτελικού είπε: Είναι στο χέρι μας να του βάλουμε πίεση και να μην τον αφήσουμε να αισθανθεί άνετα και να του δείξουμε ότι για να παίξει σε τελικό Euro πρέπει να κάνει περισσότερα από όσα έκανε μέχρι τώρα».

Ο 17χρονος σήκωσε το γάντι και λίγες πριν τη σέντρα υποσχέθηκε να μιλήσει μόνο για να πει «ρουά ματ». Ε, και το έκανε! Ντρίμπλα στον Ραμπιό και το γκολ της ζωής του.

Χάρη σε αυτή του την εμφάνιση κόντρα στη Γαλλία παίρνει επάξια τον τίτλο του Too Goody's To Be True παίκτη της 20ης ημέρας του Euro.

Ο Γιαμάλ έβαλε τα θεμέλια της πρόκρισης και σε ηλικία 16 ετών και 362 ημερών, έγινε ο νεότερος παίκτης που σκοράρει σε EURO ή Παγκόσμιο Κύπελλο, κάτι που δεν είχε καταφέρει να κάνει ούτε ο σπουδαίος Πελέ. Ο Βραζιλιάνος ήταν 17 ετών και 239 ημερών όταν είχε βρει δίχτυα στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1958, ρεκόρ το οποίο έλαβε τέλος 66 χρόνια μετά!

