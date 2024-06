Ρονάλντο: «Αγαπώ περισσότερο το τένις τώρα, δεν μπορώ πια να δω ποδόσφαιρο είναι πολύ βαρετό» (vid)

Ο θρύλος του ποδοσφαίρου, Ρονάλντο Ναζάριο, εξέπληξε με την τελευταία του δήλωση για το ποδόσφαιρο.

Ένας από τους καλύτερους παίκτες που έπαιξαν ποτέ το άθλημα, ο θρύλος της Βραζιλίας Ρονάλντο Ναζάριο, είπε ότι δεν απολαμβάνει πλέον να παρακολουθεί ποδοσφαιρικά παιχνίδια καθώς βρίσκει το άθλημα... βαρετό. Αντ' αυτού μάλιστα δήλωσε ότι μπορεί να βλέπει τένις μέχρι και πέντε ώρες σερί!

«Νομίζω ότι τώρα μου αρέσει το τένις περισσότερο από το ποδόσφαιρο, δεν μπορώ να παρακολουθήσω πια ποδοσφαιρικούς αγώνες, είναι βαρετό. Μπορώ να παρακολουθήσω έναν αγώνα τένις για έως και πέντε ώρες», δήλωσε συγκεκριμένα ο Ρονάλντο στο Ετήσιο Φιλανθρωπικό Γκαλά Μουράτογλου.

Ο δύο φορές νικητής της Χρυσής Μπάλας τόνισε τον ενθουσιασμό και τη συνεχή δράση στο τένις ως βασικούς παράγοντες στο νέο πάθος του. Αποκάλυψε επίσης ότι προπονείται αρκετά συχνά για να γίνει καλύτερος στη νέα του «αγάπη»!

Δείτε το σχετικό βίντεο:

🇧🇷🗣️ Ronaldo Nazario: "I think I love more tennis now than football. I cannot watch football matches. I think it's too boring."



"I can stay for 5 hours watching tennis." 🎾📺 pic.twitter.com/cFXwim8Yzm