Υπάρχει άραγε πιο Too Goody's To Be True παίκτης στην δεύτερη ημέρα του Euro 2024 από τον Φαμπιάν Ρουίθ της Ισπανίας;

Μπορεί ο Λουίς Ενρίκε να τον. σνομπάρει, όμως ο Ντε Λα Φουέντε δεν έχει τέτοια κολλήματα. Ο Ισπανός προπονητής του έδωσε φανέλα βασικού και ο μέσος της Παρί τον δικαίωσε με το "καλησπέρα" της διοργάνωσης.

O Φαμπιάν Ρουίθ έπαιξε σαν πρωταθλητής! Αρχικά μοίρασε ένα γκολ στον Μοράτα, ενώ στη συνέχεια εξέθεσε ανεπανόρθωτα Μόντριτς - Μπρόζοβιτς και με τρομερό τελείωμα έβαλε τις βάσεις για τη σπουδαία νίκη της Ισπανίας κόντρα στην Κροατία.

Οταν η μπάλα δεν προχωρούσε μπροστά, όταν η Κροατία ανέβαζε ρυθμό, όταν ο Κόβατσιτς με τον Μόντριτς έβρισκαν πατήματα, ο Ρουίθ τους έκοψε την όρεξη. Με μια τρομερή κάθετη έδωσε στον Μοράτα την ευκαιρία να γίνει ο τρίτος σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης (7 γκολ σε 11 ματς).

Ο Ρουίθ δεν έμεινε όμως εκεί, αφού τρία λεπτά αργότερα εξέθεσε ανεπανόρθωτα Μόνριτς, Μπρόζοβιτς και με τρομερό τελείωμα έβαλε τις βάσεις για μια σπουδαία νίκη κι έδωσε "πάσα" στους συμπατριώτες του να ονειρεύονται ένα τέταρτο EURO.

