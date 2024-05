Ο Κάρλος Καρβαλιάλ απέρριψε τη Βάσκο ντα Γκάμα και παραμένει μακριά από τους πάγκους από τον περασμένο Φλεβάρη και το τέλος της συνεργασίας του με τον Ολυμπιακό.

Ο Κάρλος Καρβαλιάλ έριξε... άκυρο στη Βάσκο ντα Γκάμα και παραμένει χωρίς δουλειά μετά το τέλος της συνεργασίας του με τον Ολυμπιακό τον περασμένο Φλεβάρη.

Σύμφωνα με τον Βραζιλιάνο δημοσιογράφο, Μπρούνο Αντράντε, η Βάσκο εξέφρασε το ενδιαφέρον της για τον πρώην προπονητή των Πειραιωτών, όμως εκείνος μπλόκαρε τις συζητήσεις και το ενδεχόμενο να κάτσει στον πάγκο της ομάδας από το Ρίο ντε Τζανέιρο.

Υπενθυμίζουμε πως ο Καρβαλιάλ εκτός από την Ελλάδα και τον Ολυμπιακό, έχει προπονήσει ομάδες από την Πορτογαλία, Αγγλία, Τουρκία, Ισπανία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με τον ίδιο να επιθυμεί να αναλάβει ξανά ομάδα εκτός Πορτογαλίας σύμφωνα με δημοσιεύματα της πατρίδας του.

PREFERE A EUROPA...



O português Carlos Carvalhal, voltou a receber sondagens do futebol brasileiro. Agora foi a vez do Vasco tentar o treinador, e ser rejeitado.



O treinador espera uma proposta do futebol europeu.



📰 Bruno Andrade pic.twitter.com/9k0YdD3Lkv