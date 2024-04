Η Μπόκα Τζούνιορς με τρομερή ανατροπή νίκησε τη Ρίβερ Πλέιτ με 3-2 στο «Μάριο Αλμπέρτο Κέμπες» και πέρασε στα ημιτελικά του πρωταθλήματος Αργεντινής.

Απόλυτο «αφεντικό» του Μπουένος Άιρες η Μπόκα Τζούνιορς! Οι Xeneizes επικράτησαν στο Superclasico της Ρίβερ Πλέιτ με 3-2 στο «Μάριο Αλμπέρτο Κέμπες» και πέρασαν στην ημιτελική φάση του Copa de la Liga.

Η Ρίβερ μπήκε δυνατά στο ντέρμπι και άνοιξε το σκορ στο 10ο λεπτό με το γκολ του Μιγκέλ Μπόρχα. Οι Millonarios έκλεψαν την μπάλα κοντά στη μεσαία γραμμή και βγήκαν στην κόντρα επίθεση με τρεις ποδοσφαιριστές, ο ταλαντούχος Κλαούντιο Ετσεβέρι έδωσε στον Κολομβιανό φορ και εκείνος με δυνατό σουτ νίκησε τον Σέρχιο Ρομέρο για το 1-0.

Οι Xeneizes κατάφεραν να φέρουν «τούμπα» το ματς, με την «ντοπιέτα» του Μιγκέλ Μερεντιέλ (45+1', 67') και την καρφωτή κεφαλιά του Έντινσον Καβάνι στο 62ο λεπτό, έκαναν τη μεγάλη ανατροπή και προκρίθηκαν στα ημιτελικά του πρωταθλήματος Αργεντινής.

Στις καθυστερήσεις του αγώνα και συγκεκριμένα στο 90+7', η ομάδα του Μαρτίν Ντεμικέλις μείωσε το σκορ σε 2-3, χάρη στο τέρμα του Πάουλο Ντίας. Αξίζει να σημειωθεί πως στο 55ο λεπτό, ακυρώθηκε γκολ του Ερέρα της Ρίβερ μετά από έλεγχο του VAR για το αν η μπάλα έχει περάσει ολόκληρη την τελική γραμμή της εστίας της Μπόκα.

