Η κατάκτηση του UEFA Youth League από τους Νέους του Ολυμπιακού, έστειλε την ομάδα στο Διηπειρωτικό Κ20 όπου θα συναντήσουν τη Φλαμένγκο.

Ο Ολυμπιακός έγραψε ιστορία ως η πρώτη ελληνική ομάδα σε συλλογικό επίπεδο στο ποδόσφαιρο που κατέκτησε ευρωπαϊκό τίτλο μετά τη νίκη στον τελικό του UEFA Youth League κόντρα στη Μίλαν (3-0).

Με αυτή την επιτυχία, οι Νέοι των Πειραιωτών έκλεισαν μία θέση σε ένα ακόμα ιστορικό γεγονός. Συγκεκριμένα, ως νικητές του Youth League, θα συμμετέχουν στο Διηπειρωτικό Κ20 του 2024.

Olympiacos venceu o Milan na final da UEFA Youth League e vai enfrentar o Flamengo no Mundial sub-20.



