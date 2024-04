Απίστευτο σκηνικό στην Πορτογαλία, εκεί όπου οπαδοί της Τσάβες εισέβαλαν στο γήπεδο κι έπαιξαν ξύλο με δυο παίκτες της Εστορίλ που αντίκρισαν αμφότεροι την κόκκινη κάρτα!

Ντροπιαστικές εικόνες στο πρωτάθλημα της Πορτογαλίας και στην αναμέτρηση Τσάβες - Εστορίλ! Στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης ένας μαινόμενος οπαδός της Τσάβες δεν... άντεξε από τις καθυστερήσεις του τερματοφύλακα, Μαρσέλο Κάρνε, με αποτέλεσμα να εισβάλει στον αγωνιστικό χώρο και να του επιτεθεί!

Αμέσως ξέσπασε χάος με τον γκολκίπερ να ανταποδίδει και να πιάνεται στα χέρια με τον εισβολέα, ο οποίος έδωσε το...έναυσμα για την είσοδο κι άλλων οπαδών στο γήπεδο.

Με την παρέμβαση της ασφάλειας οι δράστες απομακρύνθηκαν, ενώ ο διαιτητής απέβαλε τον τερματοφύλακα της Εστορίλ, μαζί με τον αμυντικό των φιλοξενούμενων, Αλβάρο, που έπαιξαν ξύλο με τους εισβολείς.

Οι δυο αποβολές μάλιστα στο τέλος βοήθησαν την Τσάβες να γλιτώσει τον βαθμό της ισοπαλίας, καθώς κατάφερε να ισοφαρίσει για το τελικό 2-2 στο 90+20΄ αποφεύγοντας έτσι την ήττα.

INACREDITÁVEL: Adepto do Chaves entrou em campo para agredir o guarda-redes do Estoril, por estar a perder tempo.



P.Álvaro, que agrediu o adepto, e Carné foram expulsos e o Chaves viria a empatar com o ponta de lança do Estoril na baliza, aos 90'+20.pic.twitter.com/7utS6V9mpI