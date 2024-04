Ηχητικό που διέρευσε στον Τύπο παρουσιάζει τον βοηθό προπονητή της Μοντερέι, Νίκο Σάντσες, να μιλά για έναν... καυγά που έγινε στα αποδυτήρια με πρωταγωνιστές τους Λιονέλ Μέσι και Τάτα Μαρτίνο, περιγράφοντας τον πρώτο ως «δαιμονισμένο νάνο» και τον δεύτερο ως «καρικατούρα»!

Η Μοντερέι επικράτησε της Ίντερ Μαϊάμι του Λιονέλ Μέσι με 2-1 στον πρώτο αγώνα του Concacaf Champions Cup την περασμένη εβδομάδα.

Πριν από τον αγώνα, ο προπονητής της μεξικάνικης ομάδας, Φερνάντο Ορτίς, δήλωσε ότι ανησυχεί για το γεγονός ότι το Μαϊάμι τυγχάνει προνομιακής μεταχείρισης από τους διαιτητές του αγώνα, λόγω της παρουσίας του Αργεντινού σούπερ σταρ. «Ό,τι περιβάλλει τον Μέσι μπορεί να οδηγήσει σε αθλητικές και μη αποφάσεις», είπε ο Ορτίς. «Ανησυχώ για το περιβάλλον, το ποδόσφαιρο είναι επιχείρηση, οι επιχειρήσεις δεν ακολουθούν τον δρόμο της Μοντερέι».

Ο Λέο Μέσι δεν αγωνίστηκε σε εκείνον τον πρώτο αγώνα, αλλά εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τα σχόλια του Ορτίς, μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης. Συγκεκριμένα, η USA Today ανέφερε ότι μετά τον πρώτο αγώνα στο Μαϊάμι, υπήρξε αντιπαράθεση με τον Μέσι, τον Τζόρντι Άλμπα, τον Λουίς Σουάρες και τον προπονητή του Μαϊάμι, Τάτα Μαρτίνο, σε μικτή ζώνη έξω από τα αποδυτήρια των φιλοξενούμενων.

Λίγες ημέρες αργότερα, διεύρευσε μέσω του Fox Sports MX ηχητικό στο οποίο ο βοηθός προπονητής της Μοντερέι, Νίκο Σάντσες, συζητούσε για την αντιπαράθεση στα αποδυτήρια μιλώντας υποτιμητικά για τον pulga και τον προπονητή της Ίντερ.

😱🚨 "ME QUISO PELEAR MESSI, ME PUSO EL PUÑO AL LADO DE LA CARA"



Nico Sánchez reveló la bronca que pasó en Miami... ¡con Lionel Messi y Tata Martino! 😳



❌ 'TATA POBRE PELOTUDO, ME DECÍA QUÉ TANTO VOY A LLORAR, PERO NUNCA LE CONTESTÉ A NADIE'#FSRadioMX pic.twitter.com/tZqViXtkgv