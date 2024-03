Ο Λιονέλ Μέσι παρακολούθησε από την κερκίδα την Ίντερ Μαϊάμι να αφήνει δύο βαθμούς εντός έδρας κόντρα στη Νιου Γιορκ Σίτι( 1-1) το βράδυ του Σαββάτου (30/03).

Ο Λουίς Σουάρες άνοιξε το σκορ για την Ίντερ Μαϊάμι στο 15ο λεπτό με το πέμπτο του γκολ στο MLS (7 γκολ σε 9 ματς με τη νέα του ομάδα), αλλά η Νιου Γιορκ Σίτι ισοφάρισε στο 34' με το παρθενικό γκολ του Αλόνσο Μαρτίνες στο αμερικανικό πρωτάθλημα.

Η ομάδα της Φλόριντα δεν είχε στις υπηρεσίες της τον μεγάλο της σταρ Λιονέλ Μέσι, με τον Αργεντινό να αντιμετωπίζει τραυματισμό στον δεξιό μηριαίο. Το Μαϊάμι έδειχνε να ελέγχει το ματς έχοντας 56% κατοχή κόντρα στην προτελευταία στη βαθμολογία NYCFC όμως μόνο έξι τελικές βρήκαν στόχο και η απουσία του αρχηγού της Αλμπισελέστε ήταν ξανά εμφανής.

Οι «Herons» επιστρέφουν στη δράση για το Κύπελλο Πρωταθλητριών CONCACAF αυτή την εβδομάδα, όπου θα αντιμετωπίσουν τη μεξικανική Μοντερέι εντός έδρας σε ένα ματς όπου ο προπονητής, Τάτα Μαρτίνο, έχει θέσει ως ορόσημο για την επιστροφή του Μέσι!

Ίντερ Μαϊάμι-Μόντρεαλ 2-3

DC United - Ίντερ Μαϊάμι 1-3

Νιου Γιορκ-Ίντερ Μαϊάμι 4-0

Ίντερ Μαϊάμι-Νιου Γιορκ Σίτι

Στα πρώτα τρία ματς όπου ο Αργεντινός σούπερ σταρ αγωνίστηκε κανονικά η ομάδα με τα ροζ είχε δύο νίκες και 1 ισοπαλία με τον Μέσι να έχει τρία γκολ και μία ασίστ.

Εδώ το γκολ του Ουρουγουανού:

Can't leave Luis Suárez open on a set piece 😅



(via @MLS)pic.twitter.com/sSRXcwETen