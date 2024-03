Απειλητικό μήνυμα δέχτηκε η οικογένεια του Άνχελ Ντι Μαρία στο Ροσάριο, λίγα 24ωρα μετά αφότου ο Αργεντίνος σούπερ σταρ δήλωσε ότι θέλει να κλείσει την καριέρα του στην Ροζάριο Σεντράλ.

Σάλος έχει προκληθεί τις τελευταίες ώρες στην Αργεντινή, με τα καρτέλ του Ροσάριο να στέλνουν απειλητικό μήνυμα προς την οικογένεια του Άνχελ Ντι Μαρία. Όπως μεταφέρουν από τη χώρα, η οικογένεια του Αργεντίνου σούπερ σταρ που διαμένει στην περιοχή, δέχτηκε ένα απειλητικό μήνυμα με αφορμή τις δηλώσεις του ποδοσφαιριστή της Μπενφίκα.

Πριν από λίγες ημέρες ο Ντι Μαρία μίλησε για το μέλλον του και δεν έκρυψε την επιθυμία του να κλείσει την καριέρα του στην πατρίδα του και συγκεκριμένα στη Ροζάριο Σεντράλ από την οποία ξεκίνησε. Τα καρτέλ που ασχολούνται κυρίως με το εμπόριο ναρκωτικών απείλησαν ευθέως την οικογένεια του Ντι Μαρία, με τον Αργεντίνο άσο να σκέφτεται σοβαρά πλέον το ενδεχόμενο καθώς δεν θέλει να θέσει σε κίνδυνο κανέναν, καθώς όπως αναφέρουν στη χώρα, ούτε καν ο ο κυβερνήτης της επαρχίας, ο Μαξιμιλιάνο Πουγιάρο δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλειά τους.

«Πείτε στον γιο σας, τον Άνχελ, να μην επιστρέψει στο Ροζάριο γιατί θα σκοτώσουμε ένα μέλος της οικογένειας. Ούτε καν ο Πουγιάρο δεν πρόκειται να σας σώσει. Δεν αφήνουμε σημειώματα σε χαρτί. Αφήνουμε πίσω μας σφαίρες και νεκρούς ανθρώπους», έγραφε το εν λόγω σημείωμα.

🚨😥 BREAKING: Ángel Di María's parents and sister have suffered threats by some cartel in Rosario!



"Tell your son Ángel not to return to Rosario, because otherwise we will ruin everything by kil**ng a family member. Not even [Santa Fé governor] Pullaro will save you.”



•… pic.twitter.com/nVUV2sRhP4