Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ανέβασε video στους λογαριασμούς του στα Social Media, όπου διαφημίζει γάλα καρύδας, το οποίο πίνει στα αποδυτήρια της Αλ Νασρ, φορώντας τη φανέλα της ομάδας.

Το 2024 είναι η χρονιά της καμήλας στη Σαουδική Αραβία και ο Κριστιάνο Ρονάλντο τη γιορτάζει αναλόγως. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ ανέβασε video στα Social Media, όπου διαφημίζει τα γάλα καμήλας της εταιρείας «Noug». Ο 39χρονος επιθετικός απολαμβάνει το γάλα του στα αποδυτήρια της Αλ Νασρ, φορώντας τη φανέλα της ομάδας του.

«Γιορτάζουμε το Έτος της Καμήλας στη Σαουδική Αραβία! Όταν πρόκειται για μια υγιεινή επιλογή, η επιλογή μου είναι το Noug.

Το Noug προσφέρει εξαιρετικά και υγιεινά γαλακτοκομικά προϊόντα χωρίς λακτόζη, καθιστώντας το ιδανικό για ένα ταξίδι ευεξίας! Το αγαπώ!», αναφέρει στη λεζάντα του ο Κριστιάνο.

Celebrating the Year of the Camel in Saudi Arabia! 🐫 When it comes to a healthy choice, my pick is @NougSaudi.



Noug offers exceptional and healthy lactose-free dairy products, making it perfect for a wellness journey!🥛🧡

I love it! …. #Ramadan_Kareem#الصحي_يختار_الصحي pic.twitter.com/Wy4Etjl3iS