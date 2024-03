Ο πρώην τεχνικός του Ολυμπιακού, Κάρλος Καρβαλιάλ, βρίσκεται στους υποψήφιους αντικαταστάτες του Λουίς Φελίπε Σκολάρι στην Ατλέτικο Μινέιρο.

Στη λίστα της Ατλέτικο Μινέιρο βρίσκεται ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού, Κάρλος Καρβαλιάλ, για να αντικαταστήσει τον Λουίς Φελίπε Σκολάρι που απομακρύνθηκε από την άκρη του πάγκου της.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Βραζιλία, βασικός στόχος της ομάδας παραμένει ο αδελφός του Ντιέγκο Μιλίτο, Γκάμπριελ, ο οποίος είναι ελεύθερος μετά το «διαζύγιό» του με την Αρχεντίνος Τζούνιορς.

Ο Καρβαλιάλ ωστόσο βρίσκεται «ψηλά» στη λίστα της Ατλέτικο Μινέιρο, στην οποία υπενθυμίζουμε πως θα αγωνίζεται από το ερχόμενο καλοκαίρι ο νυν μεσοεπιθετικός του Παναθηναϊκού, Μπερνάρ.

Στον πάγκο του Ολυμπιακού, ο Καρβαλιάλ έκατσε σε συνολικά 11 παιχνίδια με απολογισμό πέντε νίκες, δύο ισοπαλίες και τέσσερις ήττες.

