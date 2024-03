Ο Μέσι και ο Σουάρες σκόραραν στη νίκη της Ίντερ Μαϊάμι με 3-1, αλλά ο Αργεντινός αντικαταστάθηκε μετά από έναν τραυματισμό που θα τον αναγκάσει να λείπει από τον επόμενο αγώνα της ομάδας του για το MLS.

Ο Λιονέλ Μέσι σημείωσε ένα γκολ και μοίρασε μια ασίστ πριν αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο λόγω τραυματισμού στο πόδι, με την Ίντερ Μαϊάμι να επικρατεί με 3-1 της Νάσβιλ στον δεύτερο αγώνα της φάσης των «16» του Κυπέλλου Πρωταθλητριών CONCACAF.

Ο Λέο βρήκε τον πρώην συμπαίκτη του στην Μπαρτσελόνα, Λουίς Σουάρες, με τον Ουρουγουανό να ανοίγει το σκορ για την ομάδα της Φλόριντα μόλις στο 8ο λεπτό.

Lionel Messi vs Nashville!



One goal and one assist



Still the best player in the world at 36 years old 🐐



pic.twitter.com/GV46W3RfJy