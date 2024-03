Η Αλ Χιλάλ «πέταξε» εκτός συνέχειας του ασιατικού Champions League την Αλ Ιτιχάντ και έφτασε τις 28 διαδοχικές νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, κάνοντας παγκόσμιο ρεκόρ!

Έγραψε ιστορία η Αλ Χιλάλ στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, καθώς έγινε η πρώτη ομάδα που φτάνει τις 28 συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις!

Η ομάδα του Ζόρζε Ζέσους ακόμα και χωρίς το μεγάλο της αστέρι, Νεϊμάρ, κατάφερε να συγκεντρώσει τα βλέμματα πάνω της, καθώς επικράτησε εκτός έδρας με 2-0 της Αλ Ιτιχάντ και πέρασε στην επόμενη φάση του ασιατικού Champions League. Κάπως έτσι, έφτασε τις 28 συνεχόμενες επιτυχίες και μπήκε στο Βιβλίο Γκίνες.

Στον βαθμολογικό πίνακα βρίσκεται στο +12 από τη 2η Αλ Νασρ και... καλπάζει προς την κατάκτηση του Saudi Pro League. Για να βρει κανείς την τελευταία της αναμέτρηση στην οποία δεν νίκησε, πρέπει να γυρίσει πίσω στον Σεπτέμβριο και την εκτός έδρας ισοπαλία (1-1) με την Νταμάκ για το πρωτάθλημα.

Η τελευταία ήττα της σε 90λεπτο σημειώθηκε στο αραβικό Champions League από την Αλ Σαντ (2-3) τον περασμένο Ιούλη, ενώ η τελευταία ήττα της στο πρωτάθλημα σημειώθηκε την περσινή σεζόν από την Αλ Ανταλάχ (2-0), στις 23 Μαΐου 2023.

Al Hilal break the Guiness World Record for the most consecutive wins in the history of football with 28! ✅



BEST TEAM IN ASIA 🔵 pic.twitter.com/yv0eYgK2WW