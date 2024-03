Η Αλ Χιλάλ έφτασε τις 27 διαδοχικές νίκες και ισοφάρισε το παγκόσμιο ρεκόρ σερί επιτυχιών, γράφοντας ιστορία!

Έγραψε ιστορία η Αλ Χιλάλ, καθώς έφτασε τις 27 διαδοχικές νίκες και ισοφάρισε το παγκόσμιο ρεκόρ σερί επιτυχιών!

Η ομάδα του Ζόρζε Ζέσους ακόμα και χωρίς το μεγάλο της αστέρι, Νεϊμάρ, κατάφερε να συγκεντρώσει τα βλέμματα πάνω της καθώς επικράτησε εκτός έδρας με 3-1 της Αλ Ριγιάντ για την 23η αγωνιστική της Saudi Pro League και έφτασε τις 27 συνεχόμενες επιτυχίες.

Στον βαθμολογικό πίνακα βρίσκεται στο +12 από τη 2η Αλ Νασρ και... καλπάζει προς την κατάκτηση του Saudi Pro League. Η τρομερή αυτή επίδοση ισοφάρισε το παγκόσμιο ρεκόρ διαδοχικών νικών σε όλες τις διοργανώσεις που κρατάει η Δε Νιου Σεντς από την Ουαλία και τη σεζόν 2016-2017.

Η Αλ Χιλάλ θα επιδιώξει να καταρρίψει την προσεχή Τρίτη (12/3) το ρεκόρ στον δεύτερο προημιτελικό του ασιάτικου Champions League κόντρα στην πρωταθλήτρια Σαουδικής Αραβίας, Αλ Ιτιχάντ, μετά και την εντός έδρας νίκη της με 2-0 στον πρώτο αγώνα.

Για να βρει κανείς την τελευταία της αναμέτρηση στην οποία δεν νίκησε, πρέπει να γυρίσει πίσω στον Σεπτέμβριο και την εκτός έδρας ισοπαλία (1-1) με την Νταμάκ για το πρωτάθλημα. Η τελευταία ήττα της σε 90λεπτο σημειώθηκε στο αραβικό Champions League από την Αλ Σαντ (2-3) τον περασμένο Ιούλη, ενώ η τελευταία ήττα της στο πρωτάθλημα σημειώθηκε την περσινή σεζόν από την Αλ Ανταλάχ (2-0), στις 23 Μαΐου 2023.

Al Hilal are on a flying streak with 27 consecutive wins across all competitions.



[📷 via: @Alhilal_EN]#yallaRSL | #RoshnSaudiLeague | @SPL_EN pic.twitter.com/nUIkeWWvgS