Ο Σάντιο Μανέ είχε την τύχη να αποφύγει την κόκκινη κάρτα αφού άρπαξε έναν αντίπαλο από το λαιμό κατά τη διάρκεια του αγώνα της Αλ Νασρ με την Αλ-Αΐν.

Ο Σαντιό Μανέ αγωνίστηκε με την Αλ Νασρ στον δεύτερο αγώνα των προημιτελικών του AFC Champions League κόντρα στην Αλ-Αΐν τη Δευτέρα (11/03), όταν έχασε την ψυχραιμία του. Ο πρώην επιθετικός της Λίβερπουλ έλαβε κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή αφού έβαλε το χέρι του στο λαιμό του αναπληρωματικού της Αλ-Αΐν, Σαΐντ Τζούμα.

Ο προπονητής της Αλ-Αΐν, Ερνάν Κρέσπο, είδε το περιστατικό και εθεάθη να απευθύνει έκκληση στον διαιτητή, να αποβάλει τον διεθνή Σενεγαλέζο για την αντιαθλητική ενέργειά του. Οι συμπαίκτες του Μανέ προσπάθησαν να τον ηρεμήσουν και αυτός γλίτωσε την περαιτέρω τιμωρία.

Sadio Mané saw yellow for this exchange 👀 pic.twitter.com/511e41JMOW