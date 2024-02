Μόνο τυχαία δεν ήταν η επιλογή για το παιδάκι που θα συνόδευε τον Μέσι στο γήπεδο, μιας και πρόκειται για τον γιο των Κιμ Καρντάσιαν και Κάνιε Γουέστ, Σέιντ!

Η άφιξη του Λιονέλ Μέσι στο MLS για την Ίντερ Μαϊάμι δεν έχει περάσει απαρατήρητη από την αφρόκρεμα του Hollywood. Και τελευταίο χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η επιλογή για το παιδάκι που συνόδευσε τον Αργεντινό στον αγωνιστικό χώρο στο τελευταίο ματς της Ίντερ Μαϊάμι κόντρα στους Λος Άντζελες Γκάλαξι.

Συγκεκριμένα το παιδάκι πρόκειται για τον γιο της Κιμ Καρντάσιαν και του Κάνιε Γουέστ, κάτι που επιβεβαίωσε η ίδια η Κιμ μέσω του προσωπικού λογαριασμού της στο «X».

«Ο Σέιντ συνοδεύει τον Μέσι στο γήπεδο. Ζει το απόλυτο όνειρο» ανέφερε χαρακτηριστικά η Κιμ Καρντάσιαν, η οποία συνόδευσε τη λεζάντα με ένα βίντεο του Μέσι μαζί με τον Σέιντ καθώς οι δυο τους βγαίνουν στο χορτάρι.

Saint walking Messi out on the field tonight at the La Galaxy vs Inter Miami game!!! He is living the absolute dream! pic.twitter.com/g6ZEy6ujYr