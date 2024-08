Ακτιβιστές οικολόγοι επιτέθηκαν στην έπαυλη του Λιονέλ Μέσι στην Ίμπιζα, ρίχνοντας μπογιές και δημοσιοποίησαν τις ενέργειες τους στα Social Media.

Ομάδα ακτιβιστών θέλησε να στείλει το μήνυμα της για την κλιματική κρίση και το έκανε μέσω του... Λιονέλ Μέσι! Η «Vegatable Future» βανδάλισε με μπογιές και σπρέι την αξίας 11 εκατομμυρίων ευρώ έπαυλη του Αργεντινού σούπερ σταρ στην Ίμπιζα για αυτόν τον σκοπό. Μάλιστα οι ακτιβιστές κατέγραψαν τις ενέργειες τους και ανέβασαν σχετικά video και φωτογραφίες στα Social Media.

«Η δική σου πολυτέλεια είναι η δική μας η κρίση», έγραψαν σε έναν τοίχο τα μέλη της «Vegatable Future», τα οποία με ανάρτηση τους στα Social Media έγραψαν: «Χρωματίσαμε την παράνομη έπαυλη του Μέσι στην Ίμπιζα. Η έπαυλη είναι μια παράνομη κατασκευή που απέκτησε ο ποδοσφαιριστής έναντι του υπέρογκου ποσού των 11 εκατομμυρίων ευρώ. Την ώρα που συμβαίνουν αυτά, μόνο στις Βαλεαρίδες Νήσους έχουν πεθάνει 2 με 4 άνθρωποι ως άμεση συνέπεια του καύσωνα.

Το πλουσιότερο 1% του πληθυσμού ευθύνεται για την ίδια ποσότητα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με τα φτωχότερα δύο τρίτα. Αυτό είναι δυνατό μόνο επειδή οι δημόσιες αρχές υποστηρίζουν ένα οικονομικό-κοινωνικό σύστημα που απειλεί τη ζωή. Ενώ η ακροδεξιά κατηγορεί τους μετανάστες για την κρίση και επιδεικνύει ακραία βία εναντίον τους, όσοι από εμάς αγωνιζόμαστε για έναν καλύτερο κόσμο είναι σαφές ότι το πρόβλημα είναι η κοινωνική ανισότητα. Ας αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα στη ρίζα τους. Χρειαζόμαστε μια ριζική αλλαγή του συστήματος για να αντιμετωπίσουμε την Κλιματική Κρίση».

Lionel Messi's Ibiza home vandalised by climate activists. Activists from climate action group Futuro vegetal targeted the star footballer's home to denounce 'the responsibility of the rich' for the climate crisis.https://t.co/Ybx1l0BOtN pic.twitter.com/E33pPtJemx