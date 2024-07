Με τον Λιονέλ Μέσι να παρακολουθεί από την κερκίδα, η Ίντερ Μαϊάμι πήρε επαγγελματική νίκη (2-0) επί της Πουέμπλα στην πρεμιέρα της στο Leagues Cup.

Η Ίντερ Μαϊάμι ξεκίνησε το Σάββατο την υπεράσπιση του τίτλου της στο Leagues Cup, υποδεχόμενη την Πουέμπλα της Liga MX στο «Chase Stadium» του Fort Lauderdale. Η ομάδα του Τάτα Μαρτίνο πέρασε νικηφόρα από το γήπεδο, επικρατώντας με 2-0 και παίρνοντας τους πρώτους τρεις διαθέσιμους βαθμούς στον 3ο όμιλο Ανατολής.

Η ομάδα από το Μαϊάμι εξακολουθεί να μην έχει στη διάθεσή του τον Λιονέλ Μέσι. Ο Αργεντινός σούπερ σταρ τραυματίστηκε στον αστράγαλο κατά τη διάρκεια του τελικού του Κόπα Αμέρικα και εξακολουθεί να φοράει μπότα για περπάτημα, οπότε η επιστροφή του είναι ακόμα πολύ αμφίβολη.

Ο Ματίας Ρόχας και ο Λουίς Σουάρες ήταν οι σκόρερ για την Ίντερ Μαϊάμι που άνοιξε το σκορ μόλις στο 9ο λεπτό. Η Πουέμπλα έκανε αρκετά σουτ, πολλά από αυτά όμως άστοχα και παραχώρησε το μεγαλύτερο μέρος της κατοχής στο Μαϊάμι και οι γηπεδούχοι το εκμεταλλεύτηκαν προς όφελός τους.

Στο 72ο λεπτό, ο Ζόρντι Άλμπα «τροφοδότησε» τον Λουίς Σουάρες και μέσα στην περιοχή και ο Ουρουγουανός θρύλος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το τελικό 2-0.

