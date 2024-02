Οπαδοί της Ίντερ από την Curva Nord τραγουδούν σε κομμάτι από το νέο άλμπουμ του διάσημου ράπερ Κάνιε Γουέστ.

Πρόσφατα, ο πασίγνωστος ράπερ, Κάνιε Γουέστ, επισκέφθηκε το «Σαν Σίρο» για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση της Ίντερ με την Ατλέτικο Μαδρίτης. Μάλιστα ήταν... ικόγκνιτο καθώς φορούσε μαύρο full face, για να κρύψει εντελώς το πρόσωπό του. Η σχέση του με τους «Νερατζούρι» όπως φαίνεται «γεννήθηκε» μέσα από την συνεργασία του με μερίδα οργανωμένων οπαδών της ομάδας.

Πιο συγκεκριμένα στο νέο άλμπουμ του ράπερ υπάρχει η συμβολή της Curva Nord, με τους οπαδούς της Ίντερ να εμφανίζονται μάλιστα στους «συντελεστές» δύο τραγουδιών που περιέχονται στο «Vultures 1», στο «Carnival» και το «Stars».

Η Curva Nord αναδημοσίευσε μια ιστορία στο Instagram, επιβεβαιώνοντας το γεγονός ότι η συμμετοχή πραγματοποιήθηκε όντως.

Σύμφωνα μάλιστα με το Gazzetta dello Sport, 500 οργανωμένοι οπαδοί της Ίντερ θα συμμετέχουν σήμερα (22/02) στη συναυλία του ράπερ.

Δείτε εδώ κάποια πλάνα:

Song: Carnival by Kanye West and choir vocals by Curva Nord Inter Milano🇮🇹 https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/hTazdeJudn