Ο πασίγνωστος ράπερ, Κάνιε Γουέστ, επισκέφθηκε το «Σαν Σίρο» για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση της Ίντερ με την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Στο Μιλάνο βρίσκεται ο Κάνιε Γουέστ και το βράδυ της Τρίτης (20/2) βρέθηκε στο «Σαν Σίρο» για να δει από κοντά τον αγώνα της Ίντερ με την Ατλέτικο Μαδρίτης για τη φάση των «16» του Champions League. Ο πασίγνωστος ράπερ θέλησε να πάει στο γήπεδο... ινκόγκνιτο, καθώς φοράει ένα μαύρο full face για να κρύψει το πρόσωπο του.

Ο Αμερικανός έχει στο πλευρό του τη σύντροφο του, Μπιάνκα και τους ράπερ TY Dolla Sign, Playboi Carti και Rich The Kid.

🚨 Kanye West, Playboi Carti et Rich The Kid assistent actuellement au match entre l’Inter Milan et l’Atletico Madrid ! ⚽️ pic.twitter.com/Luu67TdOcF