Ημιεπαγγελματική αγγλική ομάδα σκόραρε στα 2,5 δευτερόλεπτα και διεκδικεί το ρεκόρ του γρηγορότερου γκολ ever (vid)

H ημιεπαγγελματική αγγλική ομάδα, Κρόιντον, πέτυχε γκολ στα 2,5 δευτερόλεπτα και διεκδικεί το ρεκόρ του γρηγορότερου γκολ στην ιστορία του ποδοσφαίρου!

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά ρεκόρ του ποδοσφαίρου διεκδικεί μια ημιεπαγγελματική αγγλική ομάδα που αγωνίζεται στις ερασιτεχνικές κατηγορίες του αγγλικού ποδοσφαίρου. Ο λόγος για την Κρόιντον, η οποία κατάφερε να σκοράρει στα 2,5 δευτερόλεπτα!

Στο παιχνίδι της απέναντι στην Κοκφόστερς, η Κρόιντον κατάφερε να προηγηθεί με γκολ στα 2,5 δευτερόλεπτα παιχνιδιού. Ο Ράιαν Χολ εξαπέλυσε ένα σουτ από τη σέντρα του γηπέδου και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα, με την Κρόιντον μάλιστα να διεκδικεί και το ρεκόρ του γρηγορότερου γκολ στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Η αγγλική ομάδα ρώτησε μέσα από τα social media τον λογαριασμό των ρεκόρ Γκίνες, με τον διαχειριστή της σελίδας να «υποκλίνεται» στον σκόρερ, χωρίς ωστόσο να αναφέρει εάν το συγκεκριμένο γκολ ήταν το γρηγορότερο ever.

We've finally got a video of Ryan Hall scoring @Croydon_FC's first goal against @CockfostersDev in the London Senior Trophy. The goal was timed at 2.31 seconds, which we understand to be the fastest goal in senior football in the world.Can you confirm @GWR? pic.twitter.com/anxzAtpuZC