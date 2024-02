Οι διαμαρτυρίες κατά ενδεχόμενης εξωτερικής επένδυσης στο γερμανικό ποδόσφαιρο κλιμακώθηκαν την Παρασκευή στη Γερμανία με επεισόδια που διέκοψαν αγώνες στο Ντόρτμουντ και το Αμβούργο.

Η εντός έδρας νίκη της Μπορούσια Ντόρτμουντ με 3-0 επί της Φράιμπουργκ διακόπηκε για ένα διάστημα σε κάθε ημίχρονο, αφού οι οπαδοί των γηπεδούχων πέταξαν μπαλάκια του τένις και σοκολατένια νομίσματα στον αγωνιστικό χώρο του Signal Iduna Park.

Στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας, ελήφθησαν πιο ακραία μέτρα, καθώς ο εντός έδρας αγώνας του Αμβούργου με το Αννόβερο διακόπηκε καθώς μια ομάδα οπαδών του Αμβούργου φέρεται να προσάρμοσε κλειδαριές ποδηλάτων σε ένα από τα τέρματα κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου, προκαλώντας καθυστέρηση 30 λεπτών, καθώς το προσωπικό του γηπέδου «Volksparkstadion» εργαζόταν για να τις αφαιρέσει!

🇩🇪 As a protest against Bundesliga investor plans, Hamburg fans have chained six locks to the goal net just right before kick-off of the second half of yesterday's match, three to each post. The locks were removed with an angle grinder. pic.twitter.com/zASk89hHxZ