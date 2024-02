Νέα κίνηση διαμαρτυρίας στα γερμανικά γήπεδα για την είσοδο επενδυτών, με τους οπαδούς να ρίχνουν κέρματα και μπαλάκια του τένις κατά τη διάρκεια του Ντόρτμουντ - Φράιμπουργκ.

Τέλος δεν έχουν οι διαμαρτυρίες των οπαδών στα γερμανικά γήπεδα μετά την θετική ψήφο των γερμανικών ομάδων για την είσοδο ιδιωτών επενδυτών στο ποδόσφαιρο της χώρας.

Οι διαμαρτυρίες που διοργανώνουν οι φίλαθλοι κάνουν την εμφάνισή τους σχεδόν σε εβδομαδιαία βάση, με το τελευταίο σχετικό περιστατικό να σημειώνεται στην αναμέτρηση Ντόρτμουντ - Φράιμπουργκ.

Συγκεκριμένα οι οπαδοί έριξαν σοκολατένια κέρματα και μπαλάκια του τένις στον αγωνιστικό χώρο προκαλώντας την ολιγόλεπτη παύση της αναμέτρησης, η οποία συνεχίστηκε κανονικά μετά το τέλος της διαμαρτυρίας.

Μένει να φανεί αν η διαρκής αντίσταση που προβάλλουν οι οπαδοί στα γήπεδα θα αλλάξει τη στάση της DFL, η οποία μέσω των 36 ομάδων που την απαρτίζουν είχε ανάψει το πράσινο για να επιτραπεί η είσοδος ιδιώτη επενδυτή στο γερμανικό ποδόσφαιρο σε σχετική ψηφοφορία.

There was over 10 minutes of stoppage time added in the first half of Dortmund-Freiburg after fans threw tennis balls and coins onto the pitch in protest.



Bundesliga fans have protested since December when the league approved a new investor deal. pic.twitter.com/2LgUcsoitc