Μέσω επίσημης τοποθέτησής της η Μπάγερν Μονάχου διέψευσε τις φήμες που θέλουν τον Τόμας Τούχελ ανοιχτό στο ενδεχόμενο συνεργασίας του με την Μπαρτσελόνα.

Εχθές (28/01) κυκλοφόρησε η είδηση ότι ο Τόμας Τούχελ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεργασίας με την Μπαρτσελόνα με την Μπάγερν Μονάχου να σπεύσει με επίσημη ανακοίνωση να κάνει λόγο για ψεύδη.

«Ο προπονητής μας Τόμας Τούχελ ρωτήθηκε από τους υποστηρικτές την Κυριακή ως μέρος μιας επίσκεψης σε φαν κλαμπ για την προπονητική του καριέρα και τις προηγούμενες εμπειρίες του στο εξωτερικό σε Παρί Σεν Ζερμέν και Τσέλσι, και φυσικά έδωσε πληροφορίες για αυτό κατά τη διάρκεια της συζήτησης». Απάντησε επίσης σε γενικές ερωτήσεις οπαδών σχετικά με την Ισπανία ως ποδοσφαιρική χώρα. Ποτέ δεν μίλησε για τον Τσάβι Ερνάντεθ και τον διάδοχό του, όπως ψευδώς διαδόθηκε στη συνέχεια. Δεν θα δεχόμαστε πλέον τέτοιες μη πραγματικές δηλώσεις εναντίον του προπονητή μας, οι οποίες προέρχονται πάντα από την ίδια πηγή».

🚨 Bayern official statement on Thomas Tuchel and links to Barcelona job.



❗️ “Tuchel never spoke about Xavi and his successor, as was falsely claimed afterwards”.



“Our head coach Thomas Tuchel was asked by supporters on Sunday as part of a fan club visit about his coaching… pic.twitter.com/0z32WfGdCE