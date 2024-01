Η Αλ Νασρ ακύρωσε την περιοδεία της στην Κίνα λόγω του τραυματισμού του Κριστιάνο Ρονάλντο και οι θαυμαστές εισέβαλαν σε ξενοδοχείο της ομάδας φωνάζοντας το όνομα του Πορτογάλου!

Η Αλ Νασρ επρόκειτο να παίξει δύο φιλικούς αγώνες αυτή την εβδομάδα στο πλαίσιο της περιοδείας τους στην Κίνα πριν από τη σεζόν. Ωστόσο, μετά τον τραυματισμό του Κριστιάνο Ρονάλντο στην προπόνηση, ο σύλλογος επιβεβαίωσε ότι οι προγραμματισμένες συναντήσεις με τη Σαγκάη Σενχουά και τη Ζετζιάνγκ στις 24 και 28 Ιανουαρίου αναβλήθηκαν!

Ο σύλλογος της Σαουδικής Αραβίας θα συνεχίσει να ολοκληρώσει το προπονητικό του καμπ στο Shenzen, αλλά οι οπαδοί δεν θα μπορούν να δουν τον πέντε φορές νικητή της Χρυσής Μπάλας με σάρκα και οστά. Ορισμένοι μάλιστα εξ' αυτών αντέδρασαν με οργή στην είδηση. Βίντεο που εμφανίστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνετια να δείχνει εκατοντάδες θαυμαστές να εισβάλλουν στο ξενοδοχείο της ομάδας ενώ φώναζαν το όνομα του Πορτογάλου σταρ!

This will be heartbreaking for the Chinese fans 💔 pic.twitter.com/VWBhw18Yfo

Την Τρίτη (23/01), ο Κριστιάνο Ρονάλντο και οι διοργανωτές της περιοδείας πραγματοποίησαν συνέντευξη Τύπου σε μια προσπάθεια να ηρεμήσουν την κατάσταση. Ο 38χρονος επιβεβαίωσε ότι είναι τραυματίας, αλλά υποσχέθηκε στους φιλάθλους ότι αυτός και οι συμπαίκτες του θα επιστρέψουν για να παίξουν στην Κίνα!

«Λατρεύω αυτή τη χώρα [την Κίνα], μου αρέσει να είμαι εδώ, μου αρέσει να είμαι εδώ μαζί σας παιδιά και θέλω να παίξω για εσάς», είπε ο Ρονάλντο. «Μη στεναχωριέσαι, λοιπόν, γιατί και εγώ είμαι λυπημένος. Έρχομαι στην Κίνα από το 2003, το 2004. Εδώ νιώθω σαν στο σπίτι μου, είναι το δεύτερο σπίτι μου».

Δεν θα ακυρώσουμε το παιχνίδι, το έχουμε αναβάλει. Θέλουμε να επιστρέψουμε εδώ στη χώρα σας. Θα επιστρέψουμεΔυστυχώς έχω κάποιο πρόβλημα, αλλά αυτό είναι μέρος του ποδοσφαίρου, είναι μέρος της ζωής μου. Αλλά είμαι εδώ, είμαι εδώ με τους οπαδούς και τον Κινέζο λαό. Ελπίζω να καταλαβαίνετε τις συνθήκες ενός ποδοσφαιριστή. Θα συνεχίσουμε την προετοιμασία μας και σε χρειαζόμαστε στο πλευρό μας»

Ένας αξιωματούχος στη συνέντευξη Τύπου επιβεβαίωσε ότι οι οπαδοί που δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τον Ρονάλντο θα αποζημιωθούν πλήρως.

Cristiano Ronaldo’s message to the Chinese fans:



“I love this country (China). I love being here. I love being with you. I want to play for you.”



pic.twitter.com/dBHxg9uPDM