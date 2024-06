Η Αλ Νασρ θέλει Σέζνι: Σε συζητήσεις με τη Γιουβέντους οι Άραβες

Η Αλ Νασρ έχει ξεκινήσει συζητήσεις για την απόκτηση του Βόιτσεχ Σέζνι από τη Γιουβέντους ως νέο της τερματοφύλακα.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Αλ Νασρ έχει ξεκινήσει συζητήσεις για την απόκτηση του Βόιτσεχ Σέζνι από τη Γιουβέντους.

Από πλευράς Γιουβέντους, υπάρχει προθυμία να πουληθεί ο έμπειρος τερματοφύλακας καθώς οι «Μπιανκονέρι» βρίσκονται κοντά σε συμφωνία με τον Ντι Γκριγκόρια, πράγμα που σημαίνει ότι ένας εκ των Σέζνι ή Περίν θα φύγει και στο Τορίνο προτιμούν αυτός να είναι ο Πολωνός που έχει πιο βαρύ συμβόλαιο.

Η απόφαση θα ληφθεί από τον ίδιο τον πολύπειρο πορτιέρε.

🚨🟡🔵 EXCL: Al Nassr have started talks to sign Wojciech Szczesny from Juventus as new goalkeeper.



Juve are prepared to sell Szczesny as Di Gregorio will join on €18m deal and new deal talks with Perin will start soon.



🇵🇱 Decision will be up to the Polish goalkeeper. pic.twitter.com/zAe2JsEVjg