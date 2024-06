Η Αλ Νασρ ανακοίνωσε την πρόσληψη του Φερνάντο Ιέρο στην θέση του αθλητικού της διευθυντή.

Το πρώτο σκέλος του «πρότζεκτ» που ανέφερε χθες η «Marca» υλοποιήθηκε, αφού ο θρύλος της Ρεάλ Μαδρίτης, Φερνάντο Ιέρο προσλήφθηκε με κάθε επισημότητα από την αραβική ομάδα για την θέση του αθλητικού διευθυντή της.

Ο 56χρονος Ισπανός εργαζόταν μέχρι πρότινος στην Τσίβας του Μεξικού έχοντας ανάλογη θέση ενώ στο παρελθόν έχει περάσει και από την εθνική Ισπανία (στο πόστο αυτό και μάλιστα δις (2007-2011 και 2017-2018). Την δεύτερη φορά έκατσε μάλιστα και τέσσερα ματς στον πάγκο της ως προσωρινή λύση) ενώ έχει εργαστεί ακόμη ως προπονητής στην Οβιέδο (2016-2017) και βοηθός προπονητή στην Ρεάλ Μαδρίτης (2014-2015). Ως αθλητικός διευθυντής έχει περάσει ακόμη και από την Μάλαγα (2011-2012) και την Κ20 της Ισπανίας (2007-2011).

We are thrilled to announce

The Spanish icon Fernando Hierro, as the new sporting director of AlNassr!



Welcome Fernando 💛 pic.twitter.com/3SvPWywlu1