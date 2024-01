Η Συρία πέρασε για πρώτη φορά στην ιστορία της στα νοκ άουτ του Asian Cup, με τον μεταφραστή του Κούπερ και έναν Σύρο ρεπόρτερ να βάζουν τα κλάματα on air.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι με την πρόκριση. Είμαι περήφανος για τους παίκτες επειδή κατέβαλαν τεράστιες προσπάθειες και δεν δίστασαν να κάνουν θυσίες. Μπήκαμε στο παιχνίδι με ένα σκοπό. Να νικήσουμε και να εξασφαλίσουμε την πρόκριση. Δεν θέλουμε να σταματήσουμε εδώ, αλλά να προχωρήσουμε όσο μακρύτερα γίνεται στη διοργανώση», δήλωσε ο Κούπερ μετά τη λήξη του ιστορικού ματς.

Σε εκείνο το σημείο τόσο ο Σύρος ρεπόρτερ, όσο και ο μεταφραστής του πρώην τεχνικού του Άρη μεταξύ άλλων ξέσπασαν σε κλάματα, αγκαλιάζοντας ο ένας τον άλλο. Ο Κούπερ μη μπορώντας να κρύψει την αμηχανία προσπάθησε να παρηγορήσει τους δύο Σύρους και στη συνέχεια αποχώρησε.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Συρία σκόραρε μόλις ένα τέρμα στα τρία ματς του ομίλου της στο Κύπελλο Ασίας. Παρόλα αυτά με την τρομερή της άμυνα, η οποία δέχτηκε μόνο ένα γκολ στα τρία αυτά παιχνίδια κατάφερε και προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στα νοκ άουτ του θεσμού.

🇸🇾 Syria's translator and interviewer couldn't hold back the tears after they qualified for the Asian Cup Round of 16.



Manager Héctor Cúper wasn't quite as emotional.pic.twitter.com/isREKgV1pT