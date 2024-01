Από τις ντροπιαστικές, ρατσιστικές χειρονομίες ορισμένων ανεγκέφαλων οπαδών της Σέφιλντ Γουένσντεϊ προς τον Κέισι Πάλμερ της Κόβεντρι στιγματίστηκε η αναμέτρηση των δύο ομάδων.

Λίγη ώρα πριν τα ντροπιαστικά γεγονότα του «Φριούλι» και τη ρατσιστική επίθεση των οπαδών της Ουντινέζε στον Μάικ Μενιάν της Μίλαν, ακόμα ένας μαύρος ποδοσφαιριστής χρειάστηκε να γίνει στόχος του μίσους. Ο λόγος για τον Κέισι Πάλμερ της Κόβεντρι, ο οποίος κατά τη διάρκεια της εκτός έδρας αναμέτρησης κόντρα στη Σέφιλντ Γουένσντεϊ έπεσε κι αυτός θύμα ρατσιστικής επίθεσης και μάλιστα ακόμα πιο ακραίας!

Sheffield Wednesday have labelled reported racist abuse of Kasey Palmer as 'abhorrent and wholly unacceptable' and are working with police to identify those responsible.https://t.co/5fnlLkaOR0 pic.twitter.com/Y1SrWwLXOm