Ο Καρίμ Μπενζεμά επέστρεψε στις προπονήσεις της Αλ Ιτιχάντ και μάλιστα αναμένεται να συνεχίσει στη Σαουδική Αραβία και μετά τον Ιανουάριο.

Νέα τροπή στην υπόθεση του Καρίμ Μπενζεμά. Παρότι τα τελευταία 24ωρα το όνομα του Γάλλου «έπαιζε» με πολλές ομάδες της Premier League, φαίνεται πως τελικά θα συνεχίσει στην Αλ Ιτιχάντ, καθώς επέστρεψε στην Τζέντα και αναμένεται να τεθεί ξανά στις υπηρεσίες του Μαρσέλο Γκαγιάρδο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Equipe», ο Γάλλος στράικερ κατάφερε να βρει πτήση και να... ξεκολλήσει από τον κυκλώνα στον Μαυρίκιο, επιστρέφοντας στη Σαουδική Αραβία. Μάλιστα μέσα στη μέρα αναμένεται να μπει και πάλι στις προπονήσεις και να συζητήσει με τον Γκαγιάρδο ώστε να τεθεί και πάλι στη διάθεση του Αργεντίνου τεχνικού. Οι Γάλλοι υποστηρίζουν ότι ο Μπενζεμά δεν θα αποχωρήσει τον Γενάρη και θα συνεχίσει κανονικά στην Αλ Ιτιχάντ, παρά τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών που τον ήθελαν να αποχωρεί μέσα στον μήνα.

Το όνομα του Μπενζεμά έχει «παίξει» το τελευταίο διάστημα με πολλές ομάδες της Premier League, με τις Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Τσέλσι και Άρσεναλ να έχουν συνδεθεί περισσότερο με την περίπτωση του άλλοτε επιθετικού της Ρεάλ Μαδρίτης.

