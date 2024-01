Σύμφωνα με το περιβάλλον του Καρίμ Μπενζεμά, ο Γάλλος έχει «κολλήσει» στον Μαυρίκιο λόγω ενός κυκλώνα και για αυτό δεν μπόρεσε να δώσει το «παρών» στην προετοιμασία της Αλ Ιτιχάντ.

Μεγάλος ντόρος έχει ξεσηκωθεί τις τελευταίες ώρες με τον Καρίμ Μπενζεμά. Ο Γάλλος σούπερ σταρ δεν έδωσε κανένα... σημάδι ζωής στους ανθρώπους της Αλ Ιτιχάντ και δεν εμφανίστηκε ποτέ στην πρώτη προπόνηση της προετοιμασίας ως όφειλε από την Παρασκευή (12/1) και ο Μαρσέλο Γκαγιάρδο αποφάσισε να τον αφήσει εκτός ομάδας για το ταξίδι στο Ντουμπάι.

Σύμφωνα ωστόσο με δημοσίευμα της «Marca», ο λόγος που ο Μπενζεμά δεν έδωσε το «παρών» στην προπόνηση της Παρασκευής ήταν ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο το οποίο δεν του επέτρεψε να φτάσει στη Σαουδική Αραβία. Ο Γάλλος στράικερ θέλησε να εκμεταλλευτεί αυτό το μικρό διάλειμμα και ταξίδεψε στον Μαυρίκιο για να περάσει μερικά 24ωρα και να ξεκουραστεί.

Ένας κυκλώνας ωστόσο δεν του επέτρεψε να «πετάξει» πίσω στη Σαουδική Αραβία, καθώς όλες οι πτήσεις από το αεροδρόμιο της πόλης πήραν αναβολή, με τα ακραία καιρικά φαινόμενα να μην επιτρέπουν τις πτήσεις από το νησί. Μένει να φανεί ποια θα είναι η στάση της Αλ Ιτιχάντ και αν θα επιμένει ο Μαρσέλο Γκαγιάρδο στο «κόψιμο» του Μπενζεμά από την αποστολή της προετοιμασίας προς το Ντουμπάι.

