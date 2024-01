Το βραβείο Fair Play στα FIFA Best Awards πήρε η Βραζιλία, για τη μαύρη εμφάνιση που φόρεσε στη φιλική αναμέτρηση απέναντι στη Γουινέα, σε μια συμβολική κίνηση κατά του ρατσισμού

Η εθνική ομάδα της Βραζιλίας πήρε το βραβείο Fair Play στα FIFA Best Awards!

Οι παίκτες Σελεσάο είχαν φορέσει μαύρες εμφανίσεις στη φιλική αναμέτρηση κόντρα στη Γουινέα, στέλνοντας το δικό τους ξεχωριστό μήνυμα κατά του ρατσισμού και παράλληλα στήριξαν τον Βινίσιους για τη ρατσιστική επίθεση που είχε δεχθεί από τους οπαδούς της Βαλένθια.

The FIFA Fair Play Award goes to the Brazil Senior Men's National Team Players! 🇧🇷



