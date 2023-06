Για πρώτη φορά στην ιστορία, η εθνική Βραζιλίας βγήκε στο γήπεδο με μαύρη φανέλα, σε μια συμβολική κίνηση κατά του ρατσισμού.

Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Εθνική Βραζιλίας άφησε την έντονη κίτρινη φανέλα της και βγήκε στον αγωνιστικό χώρο με μαύρη φανέλα για έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο.

Η Σελεσάο προχώρησε σε αυτή την πρωτοβουλία στον φιλικό αγώνα που διεξήχθη στη Βαρκελώνη με αντίπαλο τη Γουινέα, ένα παιχνίδι που διοργανώθηκε μετά την υπόθεση Βινίσιους για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης στο ζήτημα του φυλετικού διακρισμού.

Και έτσι, αφού γονάτισε στην αρχή του αγώνα, αγωνίστηκε για ένα ημίχρονο με τη μαύρη εμφάνιση, επιστρέφοντας στην παραδοσιακή πράσινη και χρυσή φανέλα στο δεύτερο ημίχρονο.

Per la prima volta nella storia, il #Brasile è sceso in campo con una maglietta nera, come segno di lotta contro il razzismo. È successo sabato, in amichevole contro la Guinea.



👇 pic.twitter.com/Y8T8jMdni8