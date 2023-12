Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πέτυχε ακόμα ένα γκολ στη νίκη της Αλ Νασρ κόντρα στην Αλ Ιτιφάκ και παρέμεινε στο... κατόπι των ευρωπαίων «αντιπάλων» του για τον τίτλο του πρώτου σκόρερ το 2023.

Ασταμάτητος συνεχίζει να είναι στη Σαουδική Αραβία ο Κριστιάνο Ρονάλντο ο οποίος με γκολ και ασίστ οδήγησε τη δική του Αλ Νασρ στη νίκη επί της Αλ Ιτιφάκ με 3-1.

Στο 73ο λεπττό της αναμέτρησης ο CR7 ευστόχησε από την άσπρη βούλα και έφτασε τα 51 τέρματα μέσα στο 2023, όσα δηλαδή έχει και ο Έρλινγκ Χάαλαντ με τη Μάντσεστερ Σίτι.

Πλέον, στη σχετική λίστα έχει από πάνω του μόνο τους Κιλιάν Μπαπέ και Χάρι Κέιν που έχουν 52 γκολ την τρέχουσα χρονιά και έχει την ευκαιρία να τους προσπεράσει, αφού θα αγωνιστεί σε ακόμα δύο παιχνίδια με την Αλ Νασρ φέτος. Αυτό μάλιστα ήταν και 870ο γκολ της καριέρας του συνολικά.

🚨🇵🇹 Cristiano Ronaldo has now 51 goals and 15 assists in all competitions in 2023.



21 games, 21 goals and 10 assists for Al Nassr this season 🟡🔵🇸🇦 pic.twitter.com/YShVDhDSKL